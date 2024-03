Modena, ecco Piazza futura: la lista civica di Chiara Giovenzana

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

la lista civica Piazza Futura . Piazza Futura nasce dall’incontro tra un gruppo di giovani e alcune associazioni, tra cui Base Italia (il network fondato da Marco Bentivogli), Italia del Futuro guidata da Davide Nostrini e Volt.'La lista ha l’obiettivo non solo di partecipare alle elezioni amministrative di Modena dell’8-9 giugno 2024, ma anche di costruire un laboratorio di idee, progetti e esperienze per la città che possa continuare nei prossimi cinque anni - affermano i promotori -. Sociale, innovazione e sostenibilità sono le tre linee guida generali che indirizzano il lavoro che la lista porterà avanti'.Chiara Giovenzana è stata individuata come capolista e guida del progetto, per le esperienze nel mondo della ricerca e dell’imprenditoria in Italia e all’estero, oltre che per il suo impegno civile (e nel sociale) in Emilia Romagna e specialmente nella città di Modena, verso cui ha sempre mostrato un legame fortissimo.

Tra gli altri candidati ci sono Giulia Vaccari, biologa molecolare di formazione, da qualche anno si è dedicata all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Enrico Clicine, ex vicepresidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Modena e Presidente del Consiglio Direttivo di Italia del Futuro a attualmente studente di economia e volontario di protezione civile. Paolo Nichelli, ex direttore della Neurologia di Modena ed ex preside della Facoltà di Medicina dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Pedretti Theresa, antroploga e attualmente studentessa a Scienze politiche al corso di sviluppo e cooperazione internazionale, di professione è assistente notarileIn piu’ è volontaria attivamente come guardia giurata ecologia. Alberto Avallone, Capo di Gabinetto di Italia del Futuro, si sta laureando in Ingegneria Informatica. Scrive articoli per diverse testate. Stefano Guidetti, avvocato civilista, sposato con tre figli, cattolico impegnato in parrocchia ed in varie associazione fra cui l'Unione Giuristi Cattolici Italiani di cui sono il referente a Modena. All’evento di ieri sera sono intervenuti anche l’imprenditore Luca Panini e Marcella Gubitosa (CEO di Stars & Cows).