'Modena, Errenord: il più grande fallimento degli ultimi 50 anni'

'Ad oggi, i lavori sono praticamente fermi. Le prostitute e gli spacciatori non se ne sono mai andati, sia di giorno, ma soprattutto la notte, la galleria è frequentata da personaggi poco raccomandabili.Ci sono episodi di ricettazione e non mancano le risse e le sbronze moleste'. A intervenire in questi termini è Manuela Spaggiari segretario provinciale e consigliere di Quartiere 1 Centro storico di Italia al Centro.'Vale sempre la pena ricordare che nonostante gli annunci entusiastici dell'amministrazione comunale (citiamo anche Bortolamasi e Carpentieri, oltre al Sindaco) gli addii sono continui, sia di residenti, pensiamo ai tanti studenti che hanno abbandonato l'edificio, che di privati, la Coop su tutti. Ora andrà via anche Formodena. Un disastro pagato coi soldi dei cittadini. Il portierato è chiuso da anni e la sede distaccata della Polizia Municipale presente in galleria pare un esperimento fallito. Serve altro? Ci tengo anche a ricordare che le prime vittime sono le tante persone oneste che vivono nel palazzo, tra cui molti bambini. Per chi amministra questa città sono cittadini di serie B. A proposito, l'11 novembre 2022 in Consiglio comunale il sindaco dichiarava che a gennaio 2023 doveva partire il cantiere Esselunga; un mese dopo, ancora Muzzarelli, il 12 dicembre 2022, dichiarava invece che 'I lavori di Esselunga, quindi, dovrebbero partire tra febbraio e marzo'. Tempi che non paiono rispettati'.