Modena in pieno inverno demografico, in 5 anni nascite calate del 10%

Il numero delle persone decedute aumenta, mentre la quota di bambini venuti al mondo continua a calare. La città, quindi, si riscopre più anziana. È la fotografia dell’evoluzione demografica di Modena, scattata dal servizio Statistica comunale, che mostra come il saldo delle nascite e delle morti è appunto caratterizzato da una crescente forbice che l’emergenza sanitaria ha contribuito ad accentuare.I dati sono aggiornati a novembre 2021 e dalle rilevazioni emerge che nei primi undici mesi dell’anno sono stati “appena” 1.307 i bambini nati nella popolazione residente. La cifra risulta in crescita di quasi cento unità rispetto allo stesso periodo del 2020, ovvero la fase più critica della pandemia (1.211 neonati), a testimonianza di una rinnovata fiducia delle famiglie verso il futuro; nonostante questo incremento, però, rimane una flessione importante rispetto al 2016.Venendo ai decessi, sempre con riferimento al periodo gennaio-novembre, quest’anno le persone scomparse a Modena sono state 1.906. Anche in questo caso si tratta di una tendenza “in corso”, con un incremento graduale che in cinque anni ha portato a un aumento delle morti di oltre il 4%. Nel 2016 i modenesi scomparsi erano stati 1.830, infatti, mentre tre anni più tardi si era saliti a quota 1.875. Da rilevare ovviamente l’eccezionalità del 2020: l’anno scorso i decessi erano stati 2.085, quasi il 9% in più del 2021, un’impennata poi rientrata appunto quest’anno. Marzo e novembre 2020, in particolare, avevano rappresentato i “picchi” negativi dell’ultimo quinquennio, con 268 e 272 decessi registrati, circa il 70% in più delle rispettive medie mensili.La fluttuazione demografica che sta interessando la città è cristallizzata anche dall’evoluzione del saldo naturale (le persone nate meno quelle morte). Nel 2016, infatti, l’andamento negativo si era attestato su 387 unità, “sfondando” poi il muro dei 500 casi nel 2019 e salendo infine al -599 di quest’anno. L’incremento del quinquennio è stato perciò del 54%. In questo contesto, il 2020 aveva confermato di fare capitolo a sé: a causa del Covid, infatti, il saldo negativo era salito a 874, per poi scendere.Rispetto al periodo gennaio-novembre 2019, quando i matrimoni celebrati in città erano stati 494, il decremento registrato quest’anno è di oltre il 19 per cento, ovvero una coppia su cinque in meno. Un numero che costituisce comunque una ripresa rispetto al 2020, quando le nozze erano state “appena” 305, mentre negli anni precedenti l’oscillazione era passata dai 472 matrimoni del 2016 ai 444 del 2018. Risulta più bassa anche l’incidenza delle nozze di persone di cittadinanza straniera sul totale delle funzioni: quest’anno sono state 102 su 399 e l’anno scorso 78 su 305, in pratica un quarto dei casi, a fronte del 30% del 2016 (142 su 472) e del 34% del 2019 (168 su 494).