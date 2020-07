'Modena piena di irregolari, ma Muzzarelli non ne parla'

‘Il sindaco Muzzarelli esulta per i 90 richiedenti asilo la cui iscrizione all’anagrafe di Modena risulta legittimata dalla pronuncia della Corte Costituzionale, quando in realtà dovrebbe preoccuparsi, cosa che non fa, delle centinaia di richiedenti asilo senza requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno che il sistema di accoglienza fallimentare voluto e sostenuto dal 2014 dai governi di centro sinistra ha mantenuto sul territorio. Centinaia di irregolari senza fissa dimora che a Modena occupano gli stabili abbandonati e alimentano le fila delle organizzazioni criminali dedite allo spaccio e alla prostituzione.Di questi chiederemo presto conto al sindaco in Consiglio comunale. Un sindaco che, è chiaro, è talmente accecato dall’odio politico, da non vedere e non parlare di tutto ciò. Fissato su una battaglia ideologica e retroguardia contro il centro destra, come se al governo non ci fosse il PD. Capiamo la frustrazione politica di Muzzarelli, che su questi temi da mesi non riceve risposte dai suoi compagni di governo, ma se ne faccia una ragione. Questo è il risultato di anni di amministrazione PD e di sinistra al governo. Un governo che auspichiamo presto possa cambiare. Mandare a casa PD e 5 stelle sarà l’unica possibilità per rimettere i temi per noi fondanti della sicurezza, dell’ordine pubblico, e del controllo dell’immigrazione al centro dell’azione politica'Così il capogruppo di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi, a commento delle dichiarazioni del sindaco di Modena sulla pronuncia della corte costituzionale che ha bocciato la norma contenuta nel decreto sicurezza che non consentiva l’iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo