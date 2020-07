Richiedenti asilo iscritti all'anagrafe: ok della Corte, 90 a Modena

Il sindaco, attraverso una nota stampa dai toni fortemente politici contro l'ex Ministro Salvini (anche se inviata dall'ufficio stampa istituzionale del Comune di Modena), plaude alla bocciatura, da parte della Corte Costituzionale, la norma del primo decreto sicurezza del 2018, che il sindaco bolla come 'salviniana' ma approvata dal primo governo Conte – che preclude agli stranieri richiedenti asilo l’iscrizione all’anagrafe. Un pacchetto sicurezza poi confermato dall'attuale governo Conte Bis nato dall'alleanza tra PD e M5S. Una norma che l'amministrazione comunale di Modena aveva già deciso di 'forzare' iscrivendo all'anagrafe, anche se non previsto dalla norma, 90 richiedenti protezione internazionale.“Un provvedimento frutto di un percorso fatto innanzitutto per una questione di rispetto della dignità delle persone, ma anche per ragioni di controllo e sicurezza”, afferma oggi il sindaco Gian Carlo Muzzarelli.

“Quella norma era un enorme assurdità da tutti i punti di vista' – continua Muzzarelli



Già in occasione del Festival dell’Immigrazione promosso tra gli altri dalla Fondazione Migrantes della Cei, un’occasione importante di conoscenza e riflessione per le istituzioni e le associazioni modenesi, il sindaco annunciò il provvedimento che consentiva l’iscrizione anagrafica e che entrò in vigore dopo pochi giorni non appena ci furono le condizioni per garantire un diritto, nel rispetto della legge.

“Oggi la Corte Costituzionale dà ragione a quell’impianto – ribadisce il sindaco – stabilendo, non solo che quella norma salviniana doppiamente folle è in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione perché viola un diritto fondamentale delle persone, ma che, non agevolando il perseguimento del controllo del territorio, è addirittura in contrasto con quell’esigenza di sicurezza e controllo che proclamava, solo a parole non certo nei fatti, di voler perseguire”.