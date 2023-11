Modena, polizia locale: Fdi chiede il taser per gli agenti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













A Modena lo strumento è già in dotazione all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato e sono già molteplici gli interventi andati a buon fine proprio grazie all’utilizzo dello stesso che, oltre ad essere estremamente efficace, garantisce più sicurezza per gli operatori di pubblica sicurezza che non si trovano a contatto fisico con il delinquente, ma ad una distanza che garantisce maggiore tutela per gli agenti'. A chiedere lo strumento per la polizia locale è Luca Negrini, presidente cittadino di Fratelli d’Italia.'In molti casi è stato constatato che anche solo estrarlo abbia funzionato come motivo per desistere, senza nemmeno che esso venisse scaricato sul malvivente, il che evidenzia come la consapevolezza della presenza dello strumento sia già di per sé un deterrente. Gli uomini e le donne che compongono il corpo della Polizia Locale non sono più i Vigili urbani figli di un epoca passata e questo l’Amministrazione lo deve comprendere.

Chiediamo che venga istituito il servizio di ‘nonno vigile’, che vede l’utilizzo di volontari e associazioni così da garantire sì l’importante servizio di assistenza agli attraversamenti pedonali, senza però bloccare risorse fondamentali per la città. Tale servizio è già attivo nella maggioranza delle città italiane, per esempio Parma (amministrata dalla sinistra) dove i ‘nonni vigili’, da anni, sono punto di riferimento per le famiglie e rappresentano un aiuto fondamentale per la Polizia Locale - aggiunge Negrini -.Chiediamo inoltre che sia interrotto l’utilizzo degli agenti sui carri attrezzi, in quanto, la tecnologia dei nostri tempi, volta a sanzionare chi commette irregolarità, sostituisce già in maniera efficiente questo servizio ed è comunque garantito, qualora necessario, l’arrivo del mezzo per la rimozione attraverso la chiamata dalle pattuglie.

In questo modo si libererebbero ulteriori risorse importanti per il presidio del territorio, per il controllo anche dei nostri parchi a sostegno della lotta contro il degrado e la criminalità'.



'Un altro dato che evidenzia quanto sia necessario un cambio di passo, quanto poco si sia fatto e quanto ci sia ancora da fare in termini di valorizzazione e gestione della Polizia Locale, è il mancato utilizzo delle 10 Bodycam, acquistate dal Comune alla cifra di 13.596 euro, fondamentali per la tutela degli agenti, presentate in pompa magna a luglio del 2022 e utilizzate una sola volta.

Anche su questo chiediamo che le stesse vengano utilizzate quotidianamente e implementate in base al numero di agenti che compongono i turni del pronto intervento. Occorre un serio e profondo aggiornamento, non più rimandabile, in termini di servizi che stiano al posso con i tempi e le problematiche presenti, volto a dare centralità e valorizzare il corpo della Polizia Locale.

Il Consiglio comunale, con questa mozione, ha una grande occasione per dare un importante messaggio in tema di prevenzione e contrastato all’illegalità alla città valorizzando le professionalità presenti all’interno del corpo cittadino. Auspichiamo infine che non sia l’ennesima opportunità cestinata, figlia di un approccio ideologico in tema sicurezza a cui la sinistra ci ha troppo spesso abituato'.