Modena, sit in con le torce a sostegno di Trieste e contro Green Pass

Sit in di protesta questa sera sotto la Ghirlandina a Modena in solidarietà ai fatti di Trieste. I manifestanti hanno acceso una torcia e manifestato in silenzio, al termine del sit in sono stati scanditi gli slogan contro il Green Pass.Intanto a Trieste al termine dell’incontro con il prefetto il Coordinamento dei portuali ha diramato un comunicato, letto da Stefano Puzzer a una piazza ancora gremita. 'E' stato raggiunto il seguente accordo - si legge in una nota -. Domani mattina il ministro Lamorgese nel corso di una informativa al parlamento riferirà che sabato 23 ottobre avremo un incontro a Trieste con il ministro Patuanelli a cui chiederemo l’abrogazione dell’obbligo vaccinale e del green pass. Abbiamo chiesto che insieme al ministro Patuanelli all’incontro sia presente anche il ministro della Salute Speranza od equipollente. In attesa dell’incontro di sabato abbiamo concordato che i manifestanti si spostino per questa notte al porto vecchio. In questi giorni organizzeremo un corteo perché la protesta non si ferma e continueremo a monitorare la situazione. Insieme fino al l’abrogazione di queste leggi discriminatorie e liberticide'.