Modena sporca, in via Verdi l’immondizia è in strada

Via Verdi, Modena, 9 di mattina. E' questa la cartolina che Modena offre ai cittadini e ai turisti che sempre più frequentano la città. Proprio ieri Hera si è aggiudicata la maxi gara per il rinnovo del servizio ambiente e proprio ieri l'ex consigliere Vittorio Ballestrazzi ci aveva segnalato problemi di immondizia in strada e oggi la scena si è ripresentata a due passi da via Emilia centro.