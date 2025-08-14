Modena, stangata affitti universitari, Udu: 'Pura speculazione'

L'ultimo rapporto di Immobiliare.it Insights conferma ciò che l'Udu denuncia da anni: 'il caro affitti per gli studenti universitari è fuori controllo. Nel 2025, a fronte di una domanda stabile, i prezzi delle camere singole sono passati da una media di 461 euro a 613 euro in un anno: +152 euro al mese, frutto di pura speculazione resa possibile dall'assenza di politiche abitative'.

'Studiare sta diventando un lusso, e il Governo non può continuare a ignorare un problema così ingombrante - denuncia Alessandro Bruscella, coordinatore nazionale dell'Udu - Si voltano le spalle agli studenti e si preferisce investire in opere di propaganda piuttosto che affrontare i problemi reali del Paese'. Milano guida la classifica con 732 euro al mese per una singola, seguita da Bologna con 632 euro, Firenze 606 euro e Roma 575 euro. Gli aumenti più forti si registrano a Trento, dove si passa da 381 euro a 544 euro (+163 euro, +42,78%), Modena da 385 euro a 506 euro (+121 euro, +31,43%) e Brescia da 399 euro a 519 euro (+120 euro, +30,08%). 'Il Governo ha sprecato i fondi del Pnrr in studentati privati di lusso, inutili per la maggior parte degli studenti. Lo avevamo detto: è tutto sbagliato. Intanto il Ministro Salvini ignora l'emergenza e si concentra sul Ponte sullo Stretto, mentre le città universitarie affondano sotto il peso degli affitti'.

