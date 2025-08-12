Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Affitti stanze singole, Modena tra le città più care d'Italia

Dopo Milano, Bologna, Firenze e Roma, al quinto posto si trova Trento (544 euro/mese), che precede Brescia (519 euro/mese) e Modena (506 euro/mese)

Modena figura tra le città più care d'Italia in termini di affitti di stanze singole in base ai dati di Immobiliare.it. Le 4 città più costose per affittare una singola sono nell'ordine Milano, Bologna, Firenze e Roma, al quinto posto si trova Trento (544 euro/mese), che precede Brescia (519 euro/mese), Modena (506 euro/mese) e Padova (502 euro/mese). Si scende sotto i 500 euro/mese per la nona e la decima posizione, occupate rispettivamente da Torino (476 euro/mese) e Verona (473 euro/mese). Per un soffio fuori dalla top 10 Bergamo (466 euro/mese), Venezia (453 euro/mese) e Napoli (445 euro/mese). Le 3 città in assoluto più convenienti tra quelle analizzate sono invece Foggia (249 euro/mese), Catanzaro (243 euro/mese) e, soprattutto, Chieti, che rimane sotto i 230 euro/mese per una singola.
Attualmente, le tre città più care in Europa per affittare una stanza si trovano nei Paesi Bassi: al primo posto c'è Amsterdam (969 euro/mese), seguita da l'Aia (850 euro/mese) e Rotterdam (825 euro/mese). Al quarto, quinto e sesto posto si trovano tre città tedesche: Monaco di Baviera (820euro/mese), Amburgo (800euro/mese) e Colonia (799euro/mese), quest'ultima quasi allineata ad Amburgo. Parigi si colloca invece al settimo posto con un costo medio di 750euro/mese. Tutte queste città registrano prezzi superiori a Milano, che - secondo l'analisi di Immobiliare.it Insights - è la più cara in Italia per l'affitto di una stanza, con una media di 732euro/mese. Per trovare canoni più accessibili rispetto a Milano bisogna guardare a città come Praga (702euro/mese) e Francoforte (689euro/mese), che offrono soluzioni più convenienti nel panorama europeo.

