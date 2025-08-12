Affitti stanze singole, Modena tra le città più care d'Italia

Modena figura tra le città più care d'Italia in termini di affitti di stanze singole in base ai dati di Immobiliare.it. Le 4 città più costose per affittare una singola sono nell'ordine Milano, Bologna, Firenze e Roma, al quinto posto si trova Trento (544 euro/mese), che precede Brescia (519 euro/mese), Modena (506 euro/mese) e Padova (502 euro/mese). Si scende sotto i 500 euro/mese per la nona e la decima posizione, occupate rispettivamente da Torino (476 euro/mese) e Verona (473 euro/mese). Per un soffio fuori dalla top 10 Bergamo (466 euro/mese), Venezia (453 euro/mese) e Napoli (445 euro/mese). Le 3 città in assoluto più convenienti tra quelle analizzate sono invece Foggia (249 euro/mese), Catanzaro (243 euro/mese) e, soprattutto, Chieti, che rimane sotto i 230 euro/mese per una singola.

Attualmente, le tre città più care in Europa per affittare una stanza si trovano nei Paesi Bassi: al primo posto c'è Amsterdam (969 euro/mese), seguita da l'Aia (850 euro/mese) e Rotterdam (825 euro/mese). Al quarto, quinto e sesto posto si trovano tre città tedesche: Monaco di Baviera (820euro/mese), Amburgo (800euro/mese) e Colonia (799euro/mese), quest'ultima quasi allineata ad Amburgo. Parigi si colloca invece al settimo posto con un costo medio di 750euro/mese. Tutte queste città registrano prezzi superiori a Milano, che - secondo l'analisi di Immobiliare.it Insights - è la più cara in Italia per l'affitto di una stanza, con una media di 732euro/mese. Per trovare canoni più accessibili rispetto a Milano bisogna guardare a città come Praga (702euro/mese) e Francoforte (689euro/mese), che offrono soluzioni più convenienti nel panorama europeo.

