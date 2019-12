Modena Volta Pagina 'si festeggia' al Teatro Guiglia

Lunedì pomeriggio, nell'occasione del loro momento augurale in vista delle prossime festività, grazie alla consueta ospitalità ed accoglienza di Arrigo Guiglia, gli aderenti al Laboratorio di Modena Volta Pagina hanno festeggiato insieme la prosecuzione della loro attiva presenza all'interno del dibattito politico cittadino.

La particolarità dell'ultimo turno elettorale amministrativo, che ha registrato una netta concentrazione del confronto e del dibattito (e del conseguente consenso) verso le due forze politiche maggioritarie, cioè il PD e la Lega coi loro relativi alleati, ne ha nettamente condizionato l'esito, che, di fatto, ha limitato la scelta degli elettori riversandola pressochè esclusivamente sull'una o sull'altra parte.

Sono convinto che a molti di noi risuonano ancora nelle orecchie, peraltro rinverditi nell'attuale attesa del prossimo voto regionale, gli echi dell' 'arrivano i barbari' così come il 'prendiamoci il fortino' che hanno grossolonamente condizionato tutta la campagna elettorale... e poi il voto.

Una situazione, quest'ultima, che ha reso molto difficoltoso l'inserimento di ogni altra voce che avrebbe potuto rappresentare un progetto ed una proposta politica innovativa e diversa. Che avrebbe potuto richiamare all'ordine del giorno perlomeno alcune tematiche nei confronti delle quali l'attenzione prestata risulta attualmente molto deficitaria. Tematiche quali la tutela del lavoro e dei diritti dei lavoratori, un'urbanistica più umana, una volontà di salvaguardia ambientale non solo di facciata etc. Tutte tematiche che Modena Volta Pagina ha cercato di portare al centro del confronto, ma che, come ricordiamo, non hanno riscontrato il supporto necessario.

Sta di fatto che la lista Modena Volta Pagina non é riuscita nel compito di ottenere una rappresentanza consigliare.

Ciò nonostante, con una vitalità (forse dai più) imprevedibile, gli aderenti a quella proposta non si sono dati per persi. Al contrario hanno serrato le fila nello sforzo di essere presenti in ogni luogo ed occasione presentasse la necessità di un'adeguata presa di posizione. Le vicende Castelfrigo e poi Italpizza. Proprio in questi giorni Modena Volta Pagina supporta le vertenza degli operatori di Villa Margherita. Si é mobilitata per una valutazione sul progetto ex-amcm e, più in generale, sui PUMS. É stata attenta ai temi della mobilità sostenibile, sia essa pedonale e ciclabile, sia essa TPL.

Proprio questo attivismo, realizzato da un conspicuo gruppo di persone che, indipendentemente dall’esito elettorale, hanno deciso di 'continuare ad esserci', é ciò che, al di là dei consueti auguri del periodo, essi hanno voluto ricordare e festeggiare ... come un buon risultato, del quale andar fieri.

Un buon pomeriggio, insomma. Che, pur immersi come siamo in una fase politica scarsamente entusiasmante, ha lasciato intravedere un piccolo spazio di impegno da coltivare.

Bellissimo il momento che ha visto tutta Modena Volta Pagina porgere i suoi ringraziamenti ad Arrigo Guiglia, per l'ampia disponibilità d'accoglienza,dimostrata e mantenuta nel tempo.

Ancora una volta, Arrigo Guiglia, seppure con la modestia che lo caratterizza, testimonia la sua precisa volontà che il 'suo' Teatro possa essere un vero e proprio luogo di democrazia, accessibile a tutti. Personalmente, come ho detto anche a lui più volte, considero quel luogo come un ultimo spazio cittadino di libertà d'opinione (ovviamente spazi istituzionali esclusi)

Giovanni Finali