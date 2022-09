Mosca: ‘In arrivo una grande tempesta globale’

'Una grande tempesta globale'. Con queste parole il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha descritto oggi i mesi che stanno per aprirsi e le cause, secondo Mosca, sono da ricercare nelle 'azioni dell'Occidente'.La minaccia, riportata dall'agenzia russa Tass, non menziona l'origine delle sanzioni dell'Occidente contro la Russia: e cioè l'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe di Mosca. Un'invasione che, secondo Mosca, è una 'operazione militare speciale' e non una guerra, e i cui obiettivi — ha ribadito Peskov — 'saranno raggiunti e la Russia sarà in grado di preservare la macrostabilità in mezzo a questa tempesta'.