'Mostra di borse e pubblicità in Chiesa: Comune Modena poteva farlo?'

'E' lecito organizzare una esposizione di borse in pelle e insegne pubblicitarie brandizzate all'interno di una Chiesa? Perchè questo è quello che è successo tra la fine del mese di giugno e l'inizio del mese di luglio all'interno della Chiesa del Voto di Modena, edificio di proprietà del Comune. In quel periodo infatti l'edificio religioso ha accolto borse e vistose insegne anche luminose che pubblicizzavano una società che produce valigerie e articoli da viaggio e le aziende automobilistiche per cui erano realizzati gli articoli in pelle. Non solo: erano distribuiti vari monitor che mostravano video dei prodotti posti all’interno delle varie autovetture sportive'. A porre il tema con una interrogazione ad hoc sono i consiglieri comunali Elisa Rossini (Fdi-Pdf) e Giovanni Bertoldi della Lega.'Chi ha assegnato la Chiesa del Voto per tale utilizzo e per quali ragioni? Ci pare evidente come tale evento contrasti con l’accordo contenuto nella delibera di Giunta n. 560 del 13 ottobre 2020 per la gestione e la valorizzazione della Chiesa del Voto ed in generale con la sacralità del luogo e con la sua importanza dal punto di vista storico e artistico - continuano i due consiglieri -. E' vero infatti che all’articolo 3 dell'accordo il Comune di Modena, in quanto ente proprietario “'si riserva di assegnare temporaneamente a terzi la chiesa stessa', ma le attività devono 'essere compatibili con la sacralità del luogo, concordando il calendario degli utilizzi in modo da non interferire con eventuali funzioni religiose, con le attività dell’Istituto-Cappella musicale del Duomo'. L’utilizzo della Chiesa del Voto a scopo di pubblicità commerciale e di esposizione di oggetti in vendita, non pare davvero avere alcuna attinenza con la sacarlità del luogo e neppure con lo svolgimento delle attività musicali che l’Istituto Cappella Musicale del Duomo è legittimato a svolgere'.