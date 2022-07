Nidi e infanzia: in due anni l'11% dei bimbi in meno accolti

Nel 2020 le domande presentate per accedere ai nidi e alle scuole di infanzia delle famiglie modenesi erano 1089 e la percentuale di risposta positiva iniziale da parte del comune era del 65%Nel 2022, stando ai dati diffusi due settimane fa dall'Assessora all'istruzione Baracchi, le domande sono state 1301, e la risposta positiva è arrivata per il 54% delle famiglie. Un crollo dell'11% in due anni certamente dovuto all'aumento delle domande ma, vista la tendenza costante e prevedibile al rialzo, anche dell'incapacità del sistema di 0-6, un tempo fiore all'occhiello del Comuene e diventato fior fior di polemiche a seguito del passaggio di una fetta sempre più ampia di servizi e personale alla Fondazione Cresciamo, di adeguarsi alla domanda per fornire una risposta efficace anche in termini quantitativi.Fatto sta che oggi poco meno della metà delle famiglie che hanno presentato domanda sono state escluse da un 'servizio educativo importante per la crescita e lo sviluppo dei propri figli e per potere gestire la propria vita lavorativa, molte delle quali senza alcun altro supporto famigliare' - ha affermato il Consigliere comunale di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi che sul tema ha presentato una interrogazione alla giunta. 'Purtroppo con questi livelli di esclusione più che di diritto affermato si tratta di diritto negato. In questi giorni ho ricevuto diverse segnalazioni da parte di famiglie escluse dalle graduatorie in cui madri si trovano a compiere la scelta di rinunciare al proprio lavoro. Questo è inaccettabile'