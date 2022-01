Niente operazioni per i non vaccinati, Pregliasco fa retromarcia

La circolare che all'Irccs Istituto ortopedico Galeazzi di Milano ha congelato le operazioni non urgenti per pazienti non vaccinati non è più valida. Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario del Galeazzi, lo comunica con una lettera indirizzata al direttore del quotidiano 'La Verità', Maurizio Belpietro.'Dopo diversi giorni di polemiche nate in seguito a una disposizione a mia firma - scrive il virologo dell'università Statale di Milano - ho ritenuto opportuno fare chiarezza, anche a tutela dei pazienti che ogni giorno si affidano con fiducia all'Istituto Galeazzi e dei professionisti che vi operano. La disposizione del 3 gennaio scorso considerata lesiva dei diritti dei pazienti non vaccinati - si legge nella lettera pubblicata oggi - è nata in un contesto di particolare emergenza, determinata dalla allora crescente pressione sull'attività ospedaliera, causata dalla quarta ondata dell'emergenza Covid'.'Vorrei rassicurare lei e i suoi lettori - prosegue il medico nella lettera a Belpietro - rispetto al fatto che tale disposizione è decaduta, avendo dato indicazioni in merito e assumendomi la responsabilità di aver preso a suo tempo una decisione ora non più necessaria vista l'attuale situazione epidemiologica. Al contempo mi preme sottolineare che le nostre liste d'attesa rispecchiano unicamente il requisito di urgenza clinica e chirurgica, seguendo la normativa vigente, nella più totale trasparenza. Inoltre sono sinceramente dispiaciuto per i disagi arrecati ad alcuni nostri pazienti, non per nostra volontà, ma a causa dell'emergenza verificatasi 2 settimane fa, e ho già dato disposizione perché siano ricontattati per riprogrammare gli interventi. Con queste righe spero di aver dato un contributo per chiarire definitivamente la vicenda'.