‘No Green Pass, ora serve unità politica in vista del voto’

Siamo tutti uniti nella protesta ma quando si tratta di arrivare alle proposte il fronte si incrina. Vi comunico il mio pensiero a riguardo. La tragedia da evitare è che quando si voterà, ad ottobre o a marzo, i nostri principi non siano supportati dal 40% degli italiani che pur condividendoli, disertano le urne ridando il potere a forze minoritarie ma organizzate (vedi per esempio PD)'.

A lanciare una sorta di 'manifesto politico' delle forze anti green pass, è il dottor Daniele Giovanardi, ex primario del Pronto soccorso di Modena e da mesi in prima linea nella lotta al certificato verde.

'L’unico modo per incidere è scegliere uno schieramento che faccia proprie alcuni principi non negoziabili: pieno rispetto della persona umana che non può essere obbligata in nessun modo a vedere violato il proprio corpo come garantito dalla Costituzione italiana e da tutte le convenzioni internazionali - scrive Giovanardi che due giorni fa era a Lucca al lancio della campagna elettorale di Andrea Colombini -.