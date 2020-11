Numeri alti ma Rt in calo, Bonaccini anticipa la scadenza della 'sua' ordinanza e punta alla zona gialla dal 27

Rimane a doppia cifra (11,3) la percentuale dei positivi riscontrati sul numero dei tamponi eseguiti, ma allo stesso tempo l'indice di contagio del virus, identificato con la sigla R (che a livello nazionale e regionale viene diffuso ogni settimana), continua a scendere, passando dall'1,4 della scorsa settimana a all'1,14 di ieri. 'Se la stabilizzazione dei casi e l’ulteriore flessione dell’indice Rt della nostra regione, per la quarta settimana di seguito, continuerà a scendere, potremo ben sperare' - ha affermato il sottosegretario alla Presidenza della regione Emilia-Romagna Davide Baruffi.



'L'obiettivo - ha fatto intendere confermando l'anticipo, da parte della Regione, della scadenza dell'ordinanza regionale del 12 novembre, dal 3 dicembre al 27 novembre - è quello di porre le condizioni per il passaggio in fascia gialla il 27 novembre ovvero quando il ministro della Salute sarà chiamato a riesaminare il proprio provvedimento che ha spostato l’Emilia-Romagna in fascia arancione'



L'anticipo della scadenza è stato inserito all'interno dell'ultima ordinanza emanata ieri sera che modifica di poco quella precedente (integrando alcune categorie merceologiche relative alla cura della persona e della casa in quelle che possono essere vendute anche nei supermercati nel fine settimana), ma funzionale soprattutto ad inserire una nuova scadenza armonizzata con quella fissata dal ministero per rivedere o confermare le colorazioni delle regioni, il prossimo 27 novembre.



In soldoni, l'ordinanza regionale, entrata in vigore un giorno prima di quella nazionale che ha spostato la Regione Emilia-Romagna in fascia arancione, rischierebbe di imporre fino al 3 dicembre le medesime restrizioni anche nel momento in cui, il 27 novembre, il ministro Speranza decidesse, sulla base dei nuovi dati, di spostare la l'Emilia-Romagna in fascia gialla. L'ordinanza di ieri sera, passata quasi in sordina e resa pubblica poco prima delle ore 21, sembra avere soprattutto questo scopo. Armonizzare le date delle ordinanze per potere applicare



A quella data la Regione spera di arrivare con un indice Rt uguale o inferiore a 1. Per questo “in continuità con l’ordinanza adottata la settimana scorsa, sulla base dell’andamento epidemiologico- afferma il sottosegretario alla Presidenza della Giunta, Davide Baruffi- abbiamo ritenuto di confermare le misure ulteriormente restrittive introdotte anche per la prossima settimana. Fino a quando non scenderà sotto l'1 il virus continuerà a circolare pericolosamente'



Gi.Ga.