Osanna Zingaretti : 'Da Bologna il PD ha risvegliato le coscienze'

'Oggi e' solo l'inizio, ne vedremo delle belle'. Parola del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, mentre a Bologna vanno in scena gli ultimi interventi della seconda giornata della convention dem 'Tutta un'altra storia'.Alla domanda 'Cosa manca al Pd per essere in grado di fare qualcosa come le 'sardine' che poche sere fa, proprio a Bologna, hanno riempito piazza Maggiore come risposta alla Lega di Matteo Salvini?' - Zingaretti risponde: 'Stiamo ricominciando, come vedete- afferma Zingaretti rispondendo ai cronisti- questo e' un appuntamento ricchissimo, partecipatissimo, apertissimo, pieno di passione e di bella politica, che parla del futuro'. La scelta di dire 'evitiamo che gli anni Venti del 2000 assomiglino anche solo lontanamente agli anni Venti di cento anni fa', continua il segretario, 'ha risvegliato molte coscienze e ha rimesso il Pd al centro di relazioni con il mondo delle imprese, della cultura, dei giovani, dell'associazionismo, dando forza a quello che dobbiamo costruire. E oggi e' solo l'inizio, ne vedremo delle belle'.Nicolanon crede che il voto alle regionali in Emilia Romagna sara' condizionato piu' di tanto dal quadro nazionale. Intervistato da skytg24 nel corso della convention a Bologna 'E' tutta un'altra storia', il leader dem sottolinea che 'il voto in Emilia Romagna pesera' innanzitutto per i cittadini dell'Emilia Romagna, che lo hanno capito e si stanno mobilitando. Quella e' l'anima delle regionali: chi governa bene il territorio. Gli emiliano-romagnoli non vogliono sentirsi usati'.A Salvini che chiede la caduta del governo in caso di sconfitta del candidato Pd,risponde che proprio 'questa affermazione e' la conferma che a Salvini dell'Emilia Romagna non interessa nulla. Utilizza le persone per interessi di partito'.'In primo luogo da italiano grazie, con grande rispetto per questa grande forza civica'. Cosi' il segretario del Pd, Nicola, ha commentato la manifestazione delle 'sardine' svoltasi in concomitanza ed in contrapposizione alla convention della Lega al PalaDozza. 'Io non ho mai avuto dubbi'Da mesi 'dico che voglio un Pd che si rinnova, si apre e rispetta la ricchezza che in Italia c'e'. A volte mi guardavano tutti con scetticismo, ma in realta' questo e' un Paese molto piu' bello rispetto a quello che si racconta'