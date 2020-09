'Ospedale primo livello a Vignola? Il Pd non firma odg. Ecco il loro bluff'

'Il Partito Democratico non ha firmato l'ordine del giorno che ho presentato in Regione ( qui il link ) per chiedere che l'ospedale di Vignola venga promosso a presidio di primo livello; quella del Pd si è dimostrata solo una boutade propagandistica, un bluff ai danni dei cittadini di Vignola'. Così il consigliere regionale della Lega, Simone Pelloni, candidato al consiglio comunale di Vignola alle elezioni del 20 e 21 settembre. 'Abbiamo smascherato la strategia elettorale del Pd caratterizzata da fumo negli occhi con promesse nelle quali nemmeno gli stessi esponenti del PD in Regione credono. La Muratori, infatti aveva detto che in caso di vittoria avrebbe trasformato l’ospedale ( qui il link ) in un presidio di primo livello, con i reparti di Ostetricia e Ginecologia, Pediatria, Cardiologia con Unità di Terapia Intensiva Cardiologica, Neurologia, Psichiatria, Oncologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Urologia. Dichiarazioni fuori luogo - ha accusato Pelloni - perchè la competenza per queste decisioni è della Regione e non del Comune. Certo che noi, come Lega, siamo favorevoli al passaggio a un livello superiore del nosocomio vignolese, ma il Pd in Regione non ha mosso un dito per dar man forte alle promesse della sua candidata Sindaco, a dimostrazione del fatto che manca la volontà politica di potenziare l’ospedale di Vignola. Non posso non ricordare inoltre - ha aggiunto Pelloni - come sia stata proprio la candidata Sindaco del centrosinistra, Muratori, nel 2011 quando era prima cittadina di Marano sul Panaro, a votare nell'ambito della Conferenza territoriale socio sanitaria, il declassamento degli ospedali di Vignola, Mirandola e Pavullo. Alla prova dei fatti, la proposta di punta della candidata Muratori si dimostra irrealizzabile visto il mancato sostegno della Regione; del resto a Marano ha promesso per 10 anni una scuola nuova senza portare a casa nessun risultato, non si può certo dire che la politica degli annunci sia cosa nuova per lei. Il suo stesso partito non sottoscrivendo l'ordine del giorno presentato dalla Lega a sostegno dell'ospedale di Vignola, ha dimostrato di non credere nelle promesse della sua stessa candidata Sindaco' ha concluso il consigliere regionale della Lega, Simone Pelloni.