Otto anni fa la strage di Odessa: un 2 maggio da non dimenticare

Il 2 maggio 2014, a Odessa, si consumò uno dei crimini più gravi compiuti in Europa contro una popolazione civile, negli ultimi decenni. Fatti che oggi si tenta di dimenticare, come dimostra la stessa rivisitazione data da Wikipedia . Dopo la 'sollevazione' golpista di Piazza Maidan, nel febbraio 2014 che portò alla cacciata del presidente regolarmente eletto Ianukovich, il nuovo governo di Kiev aveva intrapreso politiche fortemente discriminatorie contro la popolazione russofona dell'Ucraina, maggioritaria nel sud-est del paese e in città come Odessa, dove pochi giorni prima 40.000 cittadini avevano manifestato in piazza per protestare contro la chiara volontà politica del governo post-Maidan di emarginare - con l'annientamento identitario e culturale - tutti i cittadini russofoni, relegando letteralmente a classe subalterna. Non si doveva più parlare russo, venivano chiusi i canali televisivi, era proibito parlare della storia dell'Unione Sovietica e ricordarne le ricorrenze storiche principali, solo per citare alcuni provvedimenti presi dalla 'giunta di Kiev'.I media occidentali hanno cercato di nascondere a lungo la causa di quella orrenda strage che provocò 48 morti accertate e centinaia di feriti, anche se il bilancio reale delle vittime fu probabilmente più alto, nonostante l'ampio materiale fotografico nessun colpevole è mai stato portato in un tribunale.'La conoscenza e la comprensione di questi fatti sono fondamentali per capire il clima dell'Ucraina del 2014 e le ragioni che hanno spinto la Crimea ed il Donbass a separarsi dall'Ucraina Occidentale, con il Donbass che ha resistito 8 anni all'esercito ucraino, fino al recente intervento russo - si legge in una nota del circolo culturale modenese La Terra dei Padri -. Come associazione ci siamo impegnati nella divulgazione di questi tragici fatti, anche attraverso l'aiuto di Olga Ignatieva ( video ), una cittadina di Odessa testimone oculare di quel massacro, a cui sfuggì per miracolo, prima di fuggire dall'Ucraina, nel 2015, per le persecuzioni a cui veniva sottoposta, proprio per il suo essere 'scomodo testimone' della strage. Olga tornerà a Modena sabato 14 maggio per raccontare in piazza Matteotti la sua esperienza'.