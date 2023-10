Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Chiediamo Verità e Giustizia per la Palestina, verità perché gli attacchi di Hamas del 7 ottobre non nascono dal nulla, come ha detto il segretario Generale dell'Onu Gutierrez ma da decenni di ingiustizie e di promesse mancate che il popolo palestinese ha subito sulla propria pelle, giustizia perché solo con il riconoscimento dei diritti dei palestinesi ad avere uno Stato libero e sovrano in cui vivere e creare il proprio futuro ci potrà essere un credibile processo di pace e la giusta sicurezza per Israele stesso e per tutti i suoi cittadini - chiude il Coordinamento -. Nessuna pace potrà realizzarsi fino a che i palestinesi vivranno rinchiusi in quella prigione a cielo aperto chiamata Gaza'.