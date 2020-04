Parma, no bonus spesa ai fascisti? Pizzarotti fa retromarcia: 'Errore'

Da un lato i bonus spesa per l’emergenza coronavirus. Dall’altro il regolamento comunale che esclude chi non si dichiara antifascista. E così il sindaco Federico Pizzarotti è costretto a fare retromarcia rispetto alla clausola di cui abbiamo dato conto ieri.

“In merito ai bonus spesa - spiega Pizzarotti su Facebook - è stato erroneamente inserito parte di un regolamento che vale per la richiesta di sale civiche, patrocini e contributi per attività ed eventi“. Ovvero il passaggio in cui si dice che “se professi xenofobia, razzismo e nazismo non puoi beneficiare di sale civiche, contributi o patrocini dal Comune di Parma. Da noi è così e rimarrà cosi’“, ci tiene a mettere in chiaro Pizzarotti.

Ma questo “non vale per i bonus spesa – precisa il sindaco - si correggerà l’errore, grazie a chi lo ha fatto notare con gentilezza”. Dunque, manda a dire Pizzarotti, “chi ha bisogno chieda di accedere ai bonus spesa: a Parma nessuno viene lasciato indietro. Non sarebbe stato comunque vero che i bonus spesa vengono negati a chi non si affermi antifascista”.