Pavullo, nuova sede Forza Italia, Aimi: 'Mettiamo il turbo'

Il centro destra compatto a sostegno della ricandidatura di Luciano Biolchini, sindaco uscente, alle prossime elezioni, ha a Pavullo un presidio in più ed una base per la campagna elettorale. La nuova sede di Forza Italia inaugurata questa mattina nella centralissima via Giardini alla presenza del Senatore Enrico Aimi, coordinatore regionale del partito, del sindaco Luciano Biolchini, della capolista di Forza Italia Cinzia Belloi, attuale assessore al turismo e di Maria Chiara Venturelli coordinatrice azzurra del Frignano.Tanti i militanti ed i dirigenti presenti.É stata anche l’occasione per presentare il tradizionale simbolo tricolore che contiene anche quello dello scudo crociato e la lista di Forza Italia. 'Una lista molto eterogenea e competitiva - ha affermato il Coordinatore regionale Aimi - formata da otto donne e otto uomini, dal più giovane di 18 anni all’over 80, in rappresentanza di tutta la comunità Pavullese.Una squadra fortemente compatta, determinata, che ha privilegiato, nella scelta dei candidati, la concretezza, la serietà, la ragionevolezza, il buon senso, l’esperienza, con alta capacità di visone per il bene comune.Non solo politici, ma persone espressione del mondo del lavoro, delle professioni, dell’imprenditoria'Il senatore Aimi si è detto molto soddisfatto per la qualità delle lista ed ha invitato tutti coloro che nel passato hanno votato Forza Italia si riconoscono nei valori cristiani, liberali, riformisti ed europeisti, a ridare fiducia a Forza Italia.”