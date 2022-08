'Pd candida Rando, numero 2 di Libera: ma per codice etico l'associazione antimafia è apartitica'

'Nel collegio uninominale del Senato Modena-Reggio Emilia il Pd ha candidato la vicepresidente di Libera nazionale Vincenza Rando. Si tratta dell'unico nome accettato dai Dem a Roma rispetto a quelli indicati dalla direzione provinciale del Partito Democratico di Modena. Ora, non è certo compito della Lega disquisire sulle scelte dei nostri avversari, ma una riflessione sulle conseguenze che questa candidatura comporta sulla indipendenza della associazione antimafia Libera credo debba essere fatta. Il Codice etico di 'Libera associazioni nomi e numeri contro le mafie' approvato dall'Ufficio di Presidenza ad aprile 2021, sul tema del pluralismo politico parla chiaro'. A parlare è il senatore Lega Stefano Corti che cita appunto il Codice etico della associazione Del resto nella stessa nota ufficiale Pd nella quael la direzione Dem ufficializzava il nome di Enza Rando, la stessa viene ancora definita come vicepresidente Libera 'In base al codice etico 'Libera non interferisce nelle scelte politiche dei suoi soci e socie, operatori e operatrici, collaboratori e collaboratrici a qualsiasi titolo: su questo terreno valgono i principi di rispetto della libertà individuale e l’apertura al confronto con le diverse culture di cui le scelte dei singoli sono espressione. Al tempo stesso, Libera esige comportamenti che non mettano a rischio il pluralismo dell’Associazione, evitando in modo scrupoloso ogni atto o situazione che possa comprometterne la natura e l’immagine di organismo a-partitico che aderisce ai valori fondanti della Costituzione della Repubblica'. Un principio condivisibile fissato per tutelare la natura apolitica e trasversale della lotta alle mafie, ma allo stesso tempo un principio che mi pare contrasti con una candidatura della vicepresidente nazionale, Enza Rando, nelle fila del Pd - continua Corti -. Già in passato Rando aveva goduto di incarichi nell’orbita del centrosinistra (dal consiglio della Fondazione Cassa Rispermio di Modena a consulenze per la Regione guidata da Bonaccini) ma la candidatura organica è un vero cambio di passo. Credo a questo punto sia giusto che il Pd chiarisca il contesto nel quale è maturata la candidatura della dottoressa Enza Rando e se la dottoressa intenda o meno mantenere il suo ruolo di numero due di don Luigi Ciotti. Allo stesso modo mi aspetto di sapere quale sia la posizione di Libera su tale candidatura'.'Ne va della autorevolezza e della indipendenza della nota associazione antimafia affinchè possa continuare, senza interferenze di parte, la lotta per la legalità e nel contrasto alle mafie. Io stesso nel mio mandato parlamentare sono stato responsabile del dipartimento legalità della Lega e so perfettamente quanto sia importante non dividersi sul tema della lotta alle mafie che deve essere un valore comune a tutti e non una bandiera elettorale. La sinistra in nome di una immotivata sedicente superiorità morale intende la trasversalità in modo bizzarro: si è trasversali solo quando si è organici al Pd'.