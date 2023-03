Pd, Giarrusso: 'Bonaccini era d'accordo nell'annunciare mio ingresso'

'Tuttavia Bonaccini in seguito ha dichiarato che se lei fosse entrato nel Pd avrebbe dovuto chiedere scusa a chi ha ferito e in passato ed accettare le regole e il percorso del partito', hanno fatto notare i conduttori. 'Giusto quello che dice Bonaccini ed è giusto accettare le regole, e se qualcuno desidera che io chieda scusa' sia 'per delle cose di cui io devo chiedere scusa e non per delle cose inventate'. L'accordo era 'con Bonaccini e anche altri che appartengono alla mozione Schlein', i quali 'hanno detto 'Dino, facciamo una cosa aspetta che si facciano le primarie perché diventa una polemica un po' sterile'.I media hanno molto criticato questo suo passaggio. Si sente un perseguitato? 'Io non userei mai la parola perseguitato ma penso che quando ero alle Iene ho fatto dei servizi che hanno dato fastidio a qualcuno e qualcuno si vendica - ha detto Giarrusso a Un Giorno da Pecora - tramite qualcun altro. Diciamo che non ho stampa amica'. Entro l'estate si iscriverà al Pd? 'Io spero anche prima, quando si risolveranno queste questioni. A maggio ci sono le elezioni a Catania sarebbe bene aver un sindaco di centroinistra e cambiare. Mi auguro che le forze progressiste si uniscano, io lavorerò per questo al di là della tessera'.