Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un nuovo smacco per Modena visto che, nonostante i nostri solleciti in sede di bilancio, la Provincia e il Comune di Modena non sono mai intervenute per riequilibrare la perdita dell’Ente Fiera, creando così le condizioni per dismettere le proprie quote e consegnare il tutto a Bologna'. Così Antonio Platis, Vicecoordinatore Forza Italia Emilia e capogruppo in provincia e il capogruppo comunale e coordinatore provinciale Piergiulio Giacobazzi commentano la notizia dello stop definitivo della fiera Skipass a Modena.'Sul tema turismo – attaccano Platis e Giacobazzi - la sinistra modenese ha inanellato una lunga fila di errori partendo dalla scelta di avere un’unica destinazione turistica Modena-Bologna che chiaramente avvantaggia il capoluogo di regione.È evidente, anche in vista delle prossime olimpiadi invernali in Italia, che altre città, probabilmente Verona o Milano, sono già pronte ad intercettare questo format. Ancora una volta – concludono Platis e Giacobazzi – l’assenza di un piano industriale serio e una visione d’insieme condivisa con gli enti locali modenesi porta a questa nuova chiusura''