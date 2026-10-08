Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Personale biblioteca Delfini, fiducioso in una soluzione'

'Personale biblioteca Delfini, fiducioso in una soluzione'

Il capogruppo Lega Bertoldi: 'La stabilizzazione di chi ha mostrato professionalità va garantita. Investire sulle persone deve essere la priorità del Comune'

1 minuto di lettura

“Sono fiducioso sul fatto che presto si arriverà ad una soluzione positiva, ovvero la stabilizzazione, di tutti gli operatori della biblioteca Delfini con contratto in scadenza o già scaduto. Ringrazio la rappresentanza del personale che nella scorsa seduta del Consiglio Comunale ha voluto testimoniare civilmente le ragioni di lavoratori che meritano, dopo anni di lavoro qualificato, l’auspicata stabilizzazione”.
Lo afferma il capogruppo Lega Giovanni Bertoldi rispetto alla vertenza che da mesi riguarda il personale con contratto a tempo determinato in servizio alla biblioteca Delfini di Modena
La partecipata raccolta firme promossa dal personale del comune, l’azione sindacale e di merito il prezioso lavoro svolto negli anni dagli operatori deve trovare non solo ascolto ma anche una soluzione condivisa e definitiva e positiva in tempi brevi. La stabilizzazione del personale è fondamentale non solo per la qualità del servizio ma anche per mantenere e rafforzare l’azione del Comune nella gestione delle biblioteche, settore che negli ultimi anni ha conosciuto, come tanti altri, una massiccia opera di esternalizzazione. Crediamo che in un settore così importante come quello della cultura e di un luogo così partecipato e centrale nella vita della città come la Biblioteca Delfini, la rappresentanza del personale comunale, sia fondamentale”

 

Nella foto, lo striscione appeso da mesi nel chiostro della biblioteca Delfini e il Consigliere comunale capogruppo Lega Giovanni Bertoldi

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Modena, la Schlein oggi alla Festa dell'Unità... Ma di nascosto

Modena, la Schlein oggi alla Festa dell'Unità... Ma di nascosto

Modena, ecco nel dettaglio le centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici erogati alle associazioni femministe

Modena, ecco nel dettaglio le centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici erogati alle associazioni femministe

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Elezioni a Pavullo e Finale Emilia: Iseppi e Malaguti, i due candidati di Fdi che i vertici meloniani temono

Elezioni a Pavullo e Finale Emilia: Iseppi e Malaguti, i due candidati di Fdi che i vertici meloniani temono

Articoli Recenti 'Policlinico, quanto costerà davvero ai modenesi la nuova palazzina materno-infantile?'

'Policlinico, quanto costerà davvero ai modenesi la nuova palazzina materno-infantile?'

Ospedale di Mirandola, in 200 ieri sera all'assemblea pubblica: sindaci e dirigenti Ausl disertano l'incontro

Ospedale di Mirandola, in 200 ieri sera all'assemblea pubblica: sindaci e dirigenti Ausl disertano l'incontro

Caso aMo, la Procura chiede l'archiviazione per Reggianini e Berselli

Caso aMo, la Procura chiede l'archiviazione per Reggianini e Berselli

Modena, topi ad Albareto. Molinari: 'I cittadini devono conferire correttamente i rifiuti'

Modena, topi ad Albareto. Molinari: 'I cittadini devono conferire correttamente i rifiuti'