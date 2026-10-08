'Personale biblioteca Delfini, fiducioso in una soluzione'

“Sono fiducioso sul fatto che presto si arriverà ad una soluzione positiva, ovvero la stabilizzazione, di tutti gli operatori della biblioteca Delfini con contratto in scadenza o già scaduto. Ringrazio la rappresentanza del personale che nella scorsa seduta del Consiglio Comunale ha voluto testimoniare civilmente le ragioni di lavoratori che meritano, dopo anni di lavoro qualificato, l’auspicata stabilizzazione”.

Lo afferma il capogruppo Lega Giovanni Bertoldi rispetto alla vertenza che da mesi riguarda il personale con contratto a tempo determinato in servizio alla biblioteca Delfini di Modena

La partecipata raccolta firme promossa dal personale del comune, l’azione sindacale e di merito il prezioso lavoro svolto negli anni dagli operatori deve trovare non solo ascolto ma anche una soluzione condivisa e definitiva e positiva in tempi brevi. La stabilizzazione del personale è fondamentale non solo per la qualità del servizio ma anche per mantenere e rafforzare l’azione del Comune nella gestione delle biblioteche, settore che negli ultimi anni ha conosciuto, come tanti altri, una massiccia opera di esternalizzazione. Crediamo che in un settore così importante come quello della cultura e di un luogo così partecipato e centrale nella vita della città come la Biblioteca Delfini, la rappresentanza del personale comunale, sia fondamentale”



Nella foto, lo striscione appeso da mesi nel chiostro della biblioteca Delfini e il Consigliere comunale capogruppo Lega Giovanni Bertoldi