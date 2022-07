Pianta la tenda nell'alveo del Panaro poi si perde nel buio

Nella tarda serata, poco dopo l'allarme per l'incendio di rifiuti alla discarica di via Caruso, la centrale dei Vigili del Fuoco di Modena ha ricevuto la chiamata di un cicloturista trentenne in difficoltà, perso nella zona del 'percorso sole' sul fiume Panaro, a San Damaso. Persona solita a viaggiare in bici e campeggiare nei parchi, aveva piantato la tenda nell'alveo del Panaro. Poi si era allontanato da questa e dalla bicicletta, per un giro a piedi. Colto dal buio ha perso l'orientamento non riuscendo più a ritornare al punto in cui aveva posizionato la tenda. Ha provato a percorrere l'alveo per un certo tratto ma è finito in una zona paludosa dalla quale ha chiamato i soccorsi. I Vigili del fuoco hanno avviato le ricerche ritrovandolo nell'area verso le 2. In via precauzionale l'uomo è stato affidato a sanitari 118 per un controllo.