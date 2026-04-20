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Polizia Locale Modena: inaugurata la nuova centrale operativa finanziata dal Ministero

Polizia Locale Modena: inaugurata la nuova centrale operativa finanziata dal Ministero

Benedizione e taglio del nastro al comando di via Galilei. Nella Sala operativa è stato installato un nuovo sistema di visualizzazione collettivo, costituito da un video-wall di ultima generazione, collegato con tutte le postazioni operative necessarie per la videosorveglianza e il controllo da remoto della città.

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Come annunciato, sono stati inaugurati questa mattina i rinnovati spazi del Comando della Polizia locale in via Galileo Galilei 165 che, oltre alla Centrale operativa, includono anche la sala del Centro operativo comunale (Coc). Al taglio del nastro a cui è seguita la benedizione cristiana officiata dal Cappellano della Polizia di Stato, hanno partecipato il sindaco Massimo Mezzetti, il comandante Alberto Sola, l'assessora alla Polizia locale e Sicurezza urbana integrata Alessandra Camporota e l'assessore ai Lavori pubblici e alla Protezione civile Giulio Guerzoni, oltre ad autorità civili e militari.

L'intervento, realizzato con un finanziamento del Ministero dell'Interno di 500 mila euro, è stato portato avanti nell'ottica di una riorganizzazione logistico-operativa della sede e dei servizi al fine di migliorare l'interconnessione del Corpo con le altre Sale operative e con le forze dell'ordine e di incrementare le attività di coordinamento e controllo dei sistemi di video-sorveglianza presenti sul territorio.

Sono stati ampliati e riqualificati gli spazi con opere murarie, tramezze in cartongesso, serramenti interni e controsoffitto fonoassorbente. Nella Sala operativa è stato installato un nuovo sistema di visualizzazione collettivo, costituito da un video-wall di ultima generazione, collegato con tutte le postazioni operative necessarie per la videosorveglianza e il controllo da remoto
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della città.

È stata inoltre realizzata una nuova sala Coc dedicata alla gestione delle emergenze, al coordinamento dei grandi eventi e alle attività di Protezione civile, nella quale è stato installato un ulteriore video-wall, gestito da un computer touch-screen integrato con l'arredo, che consentirà ai componenti del Centro operativo comunale di visionare in tempo reale eventuale materiale digitale in arrivo. Riorganizzata anche l'area di ingresso con soluzioni a basso impatto visivo, per una gestione più ordinata e sicura degli accessi.

È stata effettuata una revisione complessiva degli impianti elettrici, di illuminazione, di riscaldamento/raffrescamento e, in particolare, dei sistemi per la gestione dei flussi di dati.
Per quanto riguarda il potenziamento logistico della Centrale operativa, si è lavorato a una completa reingegnerizzazione degli spazi, concepita per garantire un equilibrio ottimale tra requisiti tecnici, funzionali, operativi ed ergonomici. Sono stati individuati ambienti adeguati sia per gli operatori sia per le apparecchiature, con l'obiettivo di assicurare elevati standard di vivibilità anche in situazioni di emergenza o di particolare intensità.

Un ulteriore elemento qualificante riguarda il potenziamento dei sistemi di comunicazione, tra cui un centralino telefonico con maggiori funzioni informative, per migliorare l'interazione con le pattuglie sul territorio e le capacità operative delle postazioni di
lavoro.
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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