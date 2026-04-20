Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il futuro della sanità modenese: in 300 all'incontro con Cartabellotta

Il futuro della sanità modenese: in 300 all'incontro con Cartabellotta

Con l'assessore regionale alla Sanità Massimo Fabi e il presidente dell'ordine dei Medici di Modena Carlo Curatola

1 minuto di lettura

Sabato pomeriggio il Forum Monzani ha ospitato un evento organizzato da Rotary Club Vignola Castelfranco Bazzano, Rotary Club Sassuolo, Rotary Club Frignano e Rotary Club Castelvetro, assieme alla Fondazione Gimbe di Nino Cartabellotta. Ad assistere alla conferenza circa 300 persone, tra cui molti amministratori dei Comuni della provincia, consiglieri regionali e personale sanitario oltre a molti cittadini. Ha introdotto la serata il sindaco Mezzetti che ha messo in evidenza gli aspetti più rilevanti della sanità modenese, poi ha preso la parola Paolo Botti, Presidente del Rotary Vignola e componente del Nucleo Rete Civica di Modena, estensione locale del Gimbe, che è stato l'ideatore della serata e che ha evidenziato alcuni aspetti generali delle criticità della sanità a livello nazionale.

Dopo, come momento principale della serata, ha preso la parola il professor Cartabellotta, presidente di Gimbe che ha illustrato i punti più importanti del lavoro che Gimbe svolge nel raccogliere ed analizzare dati sulla sanità per poi elaborare proposte al Governo. A seguire la tavola rotonda, moderata dal direttore di Trc Ettore Tazzioli, a cui hanno preso parte, oltre a Cartabellotta, l'assessore regionale alla Sanità Massimo Fabi e il presidente dell'ordine dei Medici di Modena Carlo Curatola. L'incontro fa parte di uno dei 30 eventi che Gimbe sta organizzando a livello nazionale per festeggiare i 30 anni di attività.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Incidente e tragedia sfiorata in auto all'aeroporto: Modena Civica interroga sulla sicurezza

Incidente e tragedia sfiorata in auto all'aeroporto: Modena Civica interroga sulla sicurezza

Modena, aumentano gli infortuni sul lavoro denunciati da donne: 290 in più in un anno

Modena, aumentano gli infortuni sul lavoro denunciati da donne: 290 in più in un anno

Ricercato internazionale si nascondeva a Spilamberto: arrestato dai carabinieri

Ricercato internazionale si nascondeva a Spilamberto: arrestato dai carabinieri

Modena, polizia locale: inaugura oggi la nuova sala operativa ultra tecnologica

Modena, polizia locale: inaugura oggi la nuova sala operativa ultra tecnologica

Modena, paura all’aeroporto di Marzaglia: una Ferrari sbanda sul pubblico e travolge padre e figlio

Modena, paura all’aeroporto di Marzaglia: una Ferrari sbanda sul pubblico e travolge padre e figlio

Il Cittadella Vis Modena si regala la vittoria sul campo del Sangiuliano

Il Cittadella Vis Modena si regala la vittoria sul campo del Sangiuliano

Articoli più Letti Straziante lutto per il Modena calcio: è morta a 10 anni la piccola Nina Rivetti

Straziante lutto per il Modena calcio: è morta a 10 anni la piccola Nina Rivetti

Alla stazione ecologica per 'caricare' ferro, casi in aumento: ‘Sembrano intoccabili, ho scritto a Hera'

Alla stazione ecologica per 'caricare' ferro, casi in aumento: ‘Sembrano intoccabili, ho scritto a Hera'

Modena, la Sacca perde un pezzo di storia: dopo 58 anni chiude la Giuliana

Modena, la Sacca perde un pezzo di storia: dopo 58 anni chiude la Giuliana

Clima e alluvioni, Tozzi punzecchia l'Emilia-Romagna: 'Fate come Francia e Germania'

Clima e alluvioni, Tozzi punzecchia l'Emilia-Romagna: 'Fate come Francia e Germania'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Salute della donna: una settimana di visite gratuite ed eventi dall'Azienda Ospedaliera di Modena

Salute della donna: una settimana di visite gratuite ed eventi dall'Azienda Ospedaliera di Modena

Uomini-padri separati: riparte il gruppo di auto aiuto, dedicato anche ai nonni

Uomini-padri separati: riparte il gruppo di auto aiuto, dedicato anche ai nonni

Nuova realtà nel sociale a Modena: nasce Collettiva Esc

Nuova realtà nel sociale a Modena: nasce Collettiva Esc

Panathlon omaggia Flora Tabanelli e sostiene La Casa di Fausta

Panathlon omaggia Flora Tabanelli e sostiene La Casa di Fausta