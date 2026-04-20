Il futuro della sanità modenese: in 300 all'incontro con Cartabellotta

Sabato pomeriggio il Forum Monzani ha ospitato un evento organizzato da Rotary Club Vignola Castelfranco Bazzano, Rotary Club Sassuolo, Rotary Club Frignano e Rotary Club Castelvetro, assieme alla Fondazione Gimbe di Nino Cartabellotta. Ad assistere alla conferenza circa 300 persone, tra cui molti amministratori dei Comuni della provincia, consiglieri regionali e personale sanitario oltre a molti cittadini. Ha introdotto la serata il sindaco Mezzetti che ha messo in evidenza gli aspetti più rilevanti della sanità modenese, poi ha preso la parola Paolo Botti, Presidente del Rotary Vignola e componente del Nucleo Rete Civica di Modena, estensione locale del Gimbe, che è stato l'ideatore della serata e che ha evidenziato alcuni aspetti generali delle criticità della sanità a livello nazionale.

Dopo, come momento principale della serata, ha preso la parola il professor Cartabellotta, presidente di Gimbe che ha illustrato i punti più importanti del lavoro che Gimbe svolge nel raccogliere ed analizzare dati sulla sanità per poi elaborare proposte al Governo. A seguire la tavola rotonda, moderata dal direttore di Trc Ettore Tazzioli, a cui hanno preso parte, oltre a Cartabellotta, l'assessore regionale alla Sanità Massimo Fabi e il presidente dell'ordine dei Medici di Modena Carlo Curatola. L'incontro fa parte di uno dei 30 eventi che Gimbe sta organizzando a livello nazionale per festeggiare i 30 anni di attività.