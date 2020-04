Policlinico, il grazie di Donini e Schlein

L’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, insieme alla vicepresidente della Regione con delega alle disuguaglianze, Elly Schlein, hanno fatto visita oggi pomerittio al Policlinico di Modena per far sentire la vicinanza delle istituzioni al personale sanitario e ai pazienti nella difficile fase dell’emergenza da Coronavirus.

Presenti i primari di diversi reparti sia del Policlinico sia dell'Ospedale civile di Baggiovara, tra cui quelli di malattie infettive, pronto soccorso, Terapie intensive, pneumologia, reparti Covid. Ad accompagnare l’assessore durante la visita il direttore amministrativo dell’ospedale di Baggiovara, Lorenzo Broccoli e il direttore sanitario del Policlinico, Luca Sircana, il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliero-universitaria, Antonio Brambilla e il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli.

“Oggi abbiamo visto e incontrato medici, infermieri e operatori sociosanitari che lavorano con straordinaria passione ormai da decine di giorni, senza un attimo di riposo– hanno dichiarato Raffele Donini ed Elly Schlein - e crediamo che questo faccia onore alla loro professione oltre che ad essere un orgoglio dell’Emilia-Romagna. Siamo vicini, con tutta la Giunta, a tutti loro come al personale ausiliario e volontario, che sta con grande professionalità, generosità e spirito di sacrificio gestendo l’emergenza. Per molti questo ha voluto dire vivere lontani dalle proprie famiglie ed essere sottoposti a un carico emotivo e di stress incredibile, essendo anche l’unico punto di riferimento umano per molti malati che purtroppo sono lontani dai propri cari”.

“Con le riorganizzazioni messe in atto nella nostra regione- aggiunge poi l’assessore Donini- siamo riusciti ad affrontare anche i momenti più critici ed ora è necessario anche parlare di prospettive future: abbiamo retto nei reparti ospedalieri ma vinceremo questa battaglia nel territorio con una integrazione sempre maggiore tra medicina ospedaliera e quella territoriale”.