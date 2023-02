Ponte Uccellino, Italia Nostra: 'Sbagliato demolire quello esistente'

A Modena, come noto, è stato programmato un nuovo ponte allo storico Passo dell’Uccellino sul Secchia, quindi in zona di tutela fluviale, con vaste opere stradali di contorno. L’opera è progettata dalla Amministrazione provinciale di Modena che ne cura la attuazione.'E’ stata formalmente valutata la compatibilità paesaggistica della nuova infrastruttura, non è stato però considerato sotto lo stesso profilo paesaggistico l’assetto del ponte bailey oggi in funzione, fatto oggetto di un recente e importante intervento di manutenzione, destinato alla demolizione' - afferma Italia Nostra.'Dubbia è la necessità del nuovo ponte allo storico passo dell’uccellino sulla Secchia, essendo l’attuale pur a unica carreggiata e a sensi alternati sufficiente a soddisfare il traffico di passo assai limitato. E il progetto del nuovo ponte, novanta metri a sud, prevede opere di connessione stradale di contorno e riassetto della viabilità esistente, anche un’ampia rotatoria, con impiego di suolo agricolo e alterazione vistosa dell’ambiente fluviale.Non risulta come la Soprintendenza abbia motivato il proprio avviso di compatibilità dell’opera con l’esigenza di tutela dell’ambiente fluviale. Sembra certo in ogni caso che non sia stato valutato sotto lo stesso profilo paesaggistico l’assetto dell’attuale ponte bailey, realizzato in quella tipica forma in corrispondenza del preesistente ponte su barche e nel punto dello storico passo: una struttura che opportunamente ben potrebbe essere impiegata per il transito ciclopedonale in luogo della autonoma passerella prevista a quel fine a lato del nuovo ponte progettato. Italia Nostra ritiene doveroso segnalare la esigenza di riconsiderare il complessivo assetto paesaggistico del luogo come risulterebbe pure con la demolizione del ponte oggi in funzione, che segna il punto dello storico passo dell’uccellino e del preesistente ponte su barche'.