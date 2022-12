Passo dell'Uccellino, ecco come sarà il nuovo ponte

In località Passo dell’Uccellino sarà realizzato un nuovo ponte sul fiume Secchia in sostituzione di quello esistente, in modo da consentire il superamento delle criticità strutturali, idrauliche, naturalistiche dell’attuale struttura e da fluidificare la circolazione su quell’asse.Il Consiglio comunale di Modena, nella seduta di lunedì, ha infatti dato il via libera al progetto definitivo per la costruzione della nuova infrastruttura in variante allo strumento urbanistico del Comune di Modena e con modifiche più modeste sul territorio di Soliera. Si sono espressi a favore la maggioranza (Pd, Sinistra per Modena, Europa Verde-Verdi, Modena civica), Lega Modena e Fd’I, mentre si sono astenuti FI e M5s. Il progetto, redatto dalla Provincia di Modena e il cui soggetto attuatore è individuato nel Comune di Modena, prevede anche il riassetto della viabilità relativa con opere stradali di miglioramento su via Morello Confine nel Comune di Soliera.Nei prossimi giorni è previsto l’ulteriore passaggio in Consiglio comunale della convenzione tra i due Comuni, Provincia e Regione Emilia-Romagna per la realizzazione dell’intervento, che prenderà il via indicativamente a metà 2023, richiederà circa un anno e mezzo di lavori e un investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro.L’ok al progetto definitivo, che ha ottenuto i necessari pareri favorevoli, compreso quello della Soprintendenza e del Magistrato del Po, arriva a conclusione della Conferenza dei Servizi che ha approvato la Relazione illustrativa delle controdeduzioni sviluppata a seguito del periodo di osservazione. L’approvazione comporta, tra l'altro, la dichiarazione di pubblica utilità e urgenza delle opere, e conseguentemente l’apposizione del vincolo di esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell’opera.Il nuovo ponte dell’Uccellino sarà realizzato a circa 90 metri a sud dell’attuale ponte, lungo la prosecuzione dell’asse di via stradello Ponte Basso, il nuovo ponte dell’Uccellino.



Avrà una struttura a campata unica in posizione rialzata di un metro e mezzo rispetto alla sommità arginale, così da liberare completamente l’alveo e massimizzare la sezione idraulica in periodi di piena, oltre a ricostituire il corridoio ecologico per animali ora costretti ad attraversare la sede stradale per proseguire sul percorso da monte a valle del ponte. L’infrastruttura sarà realizzata in acciaio Cor-Ten (dalla finitura ruvida e opaca di colore rosso-bruno) e calcestruzzo, materiali volti a minimizzare l’impatto del manufatto e a inserirlo nel paesaggio del territorio circostante, e avrà una carreggiata stradale di 7 metri di larghezza a doppia corsia e due cordoli esterni per complessivi 1.30 metri di larghezza.



Verranno realizzate le rampe stradali di accesso alla nuova infrastruttura e collegate attraverso altre opere stradali alla viabilità esistente. In particolare, a est la nuova rampa si innesterà nella recente nuova viabilità creata in via Stradello basso e alla pista ciclabile a nord. Sul lato ovest del fiume, la nuova rampa si innesterà su via Morello Confine attraverso una nuova rotatoria, del diametro di 30 metri e con una carreggiata di 7 metri, in grado di collegare in modo sicuro l’asse di nuova realizzazione, più grande, con quello esistente, più piccolo. È in programma, inoltre, la creazione di rampe di accesso alle sommità arginali per permettere ai mezzi di servizio l’accesso diretto. Particolare attenzione è stata data al rispetto ambientale: sui terrapieni delle rampe saranno disposte delle zone ad alberature sia per riprendere la vegetazione spontanea presente in quel tratto di campagna, sia per lasciare in piena vista il filare delle alberature limitrofe.



A fianco del ponte è prevista la realizzazione di una nuova passerella ciclopedonale in sede separata, con una sezione transitabile di 2,50 metri di larghezza, collegate attraverso due rampe dedicate ai percorsi sulla sommità degli argini. Il piano di camminamento della passerella sarà in assi di legno e il suo parapetto, attraverso elementi verticali di diversa altezza, riprenderà la vegetazione tipica fluviale dei canneti circostante.



Sono, inoltre, previste opere di miglioramento dell’assetto stradale in via Morello Confine, con il ridisegno e l’allargamento dell’incrocio tra la stessa e via Villanova, lasciando un più ampio margine di verde intorno al grande esemplare di quercia presente, oltre all’inserimento di due nuove direttrici di svincolo per fluidificare il traffico agevolando le svolte. È inoltre prevista la realizzazione di due allargamenti puntuali della sede stradale (piazzole di scambio) tra l’incrocio con Villanova e l’argine del fiume. Verrà infine demolito il ponte esistente e rinaturalizzati tratti stradali non utilizzati.