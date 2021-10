Portuali Trieste, lacrime e orgoglio di chi difende i diritti di tutti

Mentre continua il tentativo di equiparare ogni legittima protesta contro il Green Pass ai deliri fascisti di pochi delinquenti, a Trieste questa mattina stiamo assistendo a immagini che dovrebbero scuotere la coscienza di chiunque. Con cariche, manganellate e idranti la polizia sta sgomberando i manifestanti che pacificamente, insieme ai portuali di Trieste, continuano a protestare contro il Green Pass.Con orgoglio resistono e dicono di non voler mollare. Immagini che lasciano senza parole e che - come detto - dimostrano la colpevole solitudine nella quale i corpi intermedi (sindacati, partiti, associazioni di categoria) hanno lasciato questi lavoratori.Soli, costretti a vestire contemporaneamente i panni dei contestatori di piazza e quelli dei mediatori. Anche sbagliando, cadendo in tranelli mediatici (come le dimissioni e il balletto dei comunicati di ieri) e in balia di un sistema dei media che non vede l'ora di delegittimarli.Perdono le istituzioni che devono ricorrere a idranti contro migliaia di persone sedute e non violente.Perdono gli agenti di polizia, costretti, loro malgrado, a obbedire agli ordini.Perdono le agenzie che dovrebbero fare rappresentanza, a partire dai sindacati, proprio per evitare queste derive.E soprattutto perdono i cittadini. Perdono gli italiani, indipendentemente dal pensiero di ciascuno sul Green Pass. Perchè oggi, l'acqua di quegli idranti, spegne un diritto fondamentale in democrazia. Il diritto di contestare pacificamente.