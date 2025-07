Posizione educatrici con lauree non valide sanata, Giacobazzi (Fi): 'Applauso al ministro Bernini'

'L’approvazione definitiva in Aula al Senato del decreto Università mette fine all’ingiustizia di cui potevano essere vittime tantissimi educatori ed educatrici anche della nostra provincia. L'immediata, pronta ed efficiente risposta data dal Ministero dell'Università e Ricerca ha sanato un vulnus che rischiava di ricadere pesantemente, oltre che sui soggetti direttamente interessati, anche sulle famiglie ed i loro figli'. Così Piergiulio Giacobazzi Coordinatore provinciale Modena e Portavoce regionale di Forza Italia.

'Non avevamo dubbi sul fatto che il Dicastero a guida del Ministro Anna Maria Bernini avrebbe risolto rapidamente la problematica: a kei e a tutti gli uffici va il nostro grazie per l'attenzione e la rapidità nel trovare una soluzione definitiva e fondamentale. Forza Italia c'è' - chiude Giacobazzi.