Professor Tutino: 'Come Draghi, anch'io non indosserò la mascherina'

Il professore studente Davide Tutino, docente presso il liceo Gullace di Roma, si presenta a scuola senza maschera, seguendo l'esempio del presidente del Consiglio che, come pubblicato , ha visitato una scuola del Veneto, facendosi fotografare senza mascherina tra adulti e bambini.Questa la lettera di Davide Tutino, inviata al dirigente Liceo Gullace Talotta di Roma.Gentilissima Dirigente,Sospendo oggi lo sciopero della parola in quanto, spinto dalla coscienza, dalla scienza, dalla costituzione, mi trovo nel dovere inderogabile di prendere esempio dalle nostre massime istituzioni.Il nostro presidente del consiglio, in visita alla scuola media Dante Alighieri di Sommacampagna (Verona), si è immerso tra la folla dei bambini e degli adulti senza indossare alcuna maschera.Egli ha così portato loro un giusto e chiaro esempio di ciò che intende il nostro presidente Mattarella con le parole pronunciate in apertura dell'anno accademico presso l'Università di Padova: 'Vorrei raccomandare agli studenti di questo e ogni altro ateneo di non cadere mai in questa tentazione, di coltivare sempre il dubbio e lo spirito critico.Così ha detto il nostro capo dello stato, anch'egli senza indossare alcuna maschera.Due esempi così illustri non potevano e non possono lasciarci indifferenti, e costituiscono una loro chiara denuncia di quella che oramai è soltanto una inutile e vessatoria finzione giuridica.È nostro dovere come uomini, come cittadini, come docenti, seguire il loro esempio, e coltivare il coraggio della verità, del diritto, della dignità umana.Per questa ragione mi presento a scuola senza maschera, certo ormai che la comunità scolastica debba dare risposta a questioni ragionevoli e argomentate poste dagli studenti, dalle famiglie, dai docenti e dai lavoratori.