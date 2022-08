Quagliariello dice no a Toti nonostante seggio sicuro: 'Non mi candido'

'Il presidente Toti mi ha offerto un collegio uninominale di quelli definiti in gergo “A1”, che almeno nei pronostici dovrebbero essere blindati. Di questo ringrazio Giovanni, perché penso sia anche un riconoscimento del lavoro svolto. Il collegio disponibile si trova in un’area geografica diversa da quella della quale mi occupo da molti anni; e si trova in una zona in cui altri esponenti del nostro partito hanno oggettivamente un maggior radicamento e una più significativa presenza. Ho molto riflettuto sulla proposta e ho deciso di mettere il mio seggio a disposizione del partito e di non candidarmi a queste elezioni'. A parlare è il senatore Gaetano Quagliariello, esponente del partito di Giovanni Toti che si presenta alle elezioni con un 'pittoresco' simbolo.'Sono stato un parlamentare di collegio.Io ci sono. E non vi dico che ci rivediamo presto perché non ci siamo mai lasciati'.