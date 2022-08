Toti presenta l'ennesimo simbolo: 'Noi moderati, una forza tranquilla'

Si chiama Noi moderati la nuova lista dei centristi del centrodestra. L'ennesimo simbolo è presentato in una conferenza stampa: un cerchio a fondo blu in cui compare la scritta 'Noi moderati' e sono presenti i due simboli delle due alleanze che si erano formate nei giorni scorsi: quella tra Noi con l'Italia di Maurizio Lupi e Italia al centro di Giovanni Toti; e quella tra l'Udc di Lorenzo Cesa e Coraggio Italia di Luigi Brugnaro.'Sarà una forza tranquilla ma determinata nei risultati che vuole raggiungere per il Paese: cambiamento, riforme, modernizzazione - afferma Toti -. Tutto quello che gli altri promettono ma non fanno e che noi, come Maurizio Lupi, Lorenzo Cesa e Luigi Brugnaro, abbiamo già realizzato nei nostri percorsi politici o da amministratori del territorio. Niente slogan o promesse irraggiungibili: lo abbiamo dimostrato sul campo e lo faremo anche questa volta, con concretezza e serietà, per cambiare l’Italia. Noi Moderati ci siamo'.