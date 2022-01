Quirinale, negato il voto alla deputata Cunial

Momenti di tensione al drive-in della Camera allestito per consentire ai positivi di votare per il Presidente della Repubblica. La deputata del gruppo misto Sara Cunial, come annunciato , si è presentata alle postazioni esterne a Montecitorio, allestite esclusivamente per i parlamentari positivi al Covid, e ha chiesto di accedervi in quanto sprovvista di green pass e quindi impossibilitata a votare in Aula. Ma l’ex M5s, accompagnata dal consigliere regionale del Lazio Davide Barillari, è stata respinta dalla sicurezza nonostante le sue proteste. Cunial ha poi detto di attendere le forze dell’ordine cui si era rivolta.“Ci è stato negato un diritto costituzionale, abbiamo chiamato i carabinieri che stanno arrivando e denunceremo tutte le persone che ci hanno negato l’accesso. Siamo pronti a invalidare queste elezioni per il presidente dela Repubblica”. Ha detto Cunial, che non ha potuto accedere alla Camera in quanto sprovvista di green pass. “Questa è una norma ad personam contro la sottoscritta”.