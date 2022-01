'Quirinale, non si vota senza green pass: è la fine della democrazia'

'Se oggi a un parlamentare viene negata la possibilità di votare il Presidente della Repubblica, domani a una parte del popolo italiano sarà interdetto il voto elettorale per i propri rappresentanti regionali e nazionali. Questa non è più una deriva pericolosa ma la fine della democrazia. Uno stato che non permette il voto a coloro che non si piegano a disposizioni folli, non è più uno stato democratico ma un regime a tutti gli effetti'. A denunciare il vincolo di green pass (solo quello base) per partecipare alla elezione del presidente della Repubblica è la deputata Sara Cunial.'Green pass o non green pass, vaccino o non vaccino, tutti dovrebbero alzare la testa e far sentire forte il proprio disaccordo con la decisione di eliminare dalla vita politica tutti coloro che non si allineano al regime. La storia ce lo insegna.