Responsabilità alluvione, Vaccari (Pd): 'Ora serve silenzio'

'Partiamo da Nello Musumeci, che tenga un declino di responsabilità indegno di un ministro: ma le pare sia il caso, mentre vigili del fuoco, forze dell’ordine, operatori sanitari stanno prestando tutti i soccorsi possibili in mezzo ad acqua e fango, lei si metta a stabilire responsabilità, tentando di accusare la gestione del territorio della Regione? In quanto poi agli epigoni locali, Michele Barcaiuolo e Galeazzo Bignami sono, se possibile, ancora più tristi.

Sono, o dovrebbero essere, rappresentanti del territorio, eletti per fare gli interessi di tutti i cittadini, e non riescono neppure a fare quelli di chi li ha votati. Ci sarà tempo per elencare e criticare tutte le lentezze, le mancanze e le assenze di un Governo bravissimo a mettersi gli stivali solo per fare le passerelle a uso stampa, ma molto meno quando si parla di risarcimenti alle imprese e tempi di approvazione di progetti e stanziamenti. Ci sarà tempo, perché c’è un tempo per ogni cosa: di certo, però, questo non è il tempo per provare a speculare sulla sofferenza delle persone. Gli emiliano-romagnoli meritano silenzio e rispetto. Almeno finché così tanti cittadini vedono in concreto pericolo se stessi, le loro case, le proprie comunità'.