Rifiuti, addio porta a porta: riecco i cassonetti a Bologna

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Inoltre, l'introduzione del nuovo sistema sarà accompagnato dalla predisposizione di punti informativi per fornire assistenza nella fase di transizione. Le nuove modalità di servizio, specifica intanto l'amministrazione, riguarderanno solo le utenze domestiche del centro e le utenze non domestiche che non hanno servizi dedicati.Le attività commerciali e produttive che usufruiscono di questi sistemi, invece, continueranno ad avere il ritiro di carta e plastica nelle giornate concordate e non dovranno conferire nei cassonetti stradali. Questi ultimi saranno aperti e quindi non richiederanno l'impiego della Carta smeraldo. Arriva dunque 'un cambiamento che ci chiedeva tutta la città', sottolinea l'assessore alla Manutenzione e alla pulizia della città, Simone Borsari, assicurando che il nuovo servizio 'semplificherà la vita dei cittadini ed aumenterà la bellezza della città'.Una volta posizionati i cassonetti, per la raccolta dei rifiuti entrerà in funzione un servizio stradale 'non standard ma potenziato', segnala Enrico Cuomo, responsabile del distretto di Bologna per Hera, con l'obiettivo di 'interferire il meno possibile sia con il traffico veicolare sia con i mezzi che andranno a svuotare' i cassonetti stessi.