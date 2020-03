Rivolta carcere, le foto della devastazioni all'interno del Sant'Anna

'Piena solidarietà alle donne ed gli uomini della Polizia Penitenziaria, ai dipendenti, ai sanitari della casa circondariale di Modena, coinvolti nella rivolta di ieri pomeriggio2 - così il senatore Legasulla rivolta in carcere della quale fornisce anche alcune immagini della devastazione all'interno della struttura.'Una prima stima dei danni conferma l'efferatezza della sommossa e tempi lunghissimi per un ritorno alla normalità della struttura - chiude Corti -. Bene l'idea di Matteo Salvini di un commissario straordinario che gestisca l'emergenza carceri, oramai questione nazionale, come quella della necessità di accordi chiari con i paesi di provenienza dei detenuti stranieri e la possibilità che scontino la pena nei loro paesi di origine'.

“Lo Stato non può e non deve cedere ai violenti. Bisogna adottare seri e duri provvedimenti nei confronti dei rivoltosi che hanno devastato interi istituti penitenziari, causando ingenti danni di milioni di euro che, oggi più che mai, servirebbero per altre emergenze” - sottoscrive la deputata di Forza Italia Benedetta Fiorini.