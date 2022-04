Rubiera, la Lega non partecipa al Consiglio per dire non al Green Pass

'Il Green Pass non si configura come strumento sanitario. Chiunque ha potuto constatare, anche lo stesso premier Mario Draghi, che pur in possesso di Green Pass ci si contagia e si può contagiare. Cade dunque il tanto decantato “senso civico” secondo il quale un cittadino è considerato meritevole se inoculato'. Così in una nota il gruppo consiliare Lega Salvini Premier - Rubiera composto dal capogruppo Stefano Prodi e dai consiglieri Carlo Iotti e Catia Manzini.'Il Green Pass è piuttosto un lasciapassare che lede in primis la privacy, andando a rivelare dati sensibili come quelli relativi alla propria salute e alle scelte sanitarie personali. Inoltre rappresenta una forma ricattatoria e discriminante in base alla quale, su non si capisce quali basi scientifiche, un cittadino viene o no ammesso a svolgere il proprio lavoro o ad espletare funzioni civiche, come nel nostro caso.