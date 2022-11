Sanità Emilia Romagna, profondo rosso: buco da 300 milioni di euro

Un buco di poco più di 300 milioni di euro, ma che secondo l'assessore regionale alla Sanità in Emilia Romagna, Raffaele Donini, verrà interamente chiuso nelle prossime settimane, utilizzando i risparmi fatti in questi anni. C'è la svolta sui conti della sanità dell'Emilia-Romagna, a quanto fa sapere Donini: i dettagli verranno però forniti domani, nel corso di una audizione in commissione regionale dedicata all'argomento. A tornare all'attacco sui conti della sanità, andati in tilt per le spese Covid non rimborsate dal Governo e sull'aumento dei costi energetici, è stata oggi al question time la forzista Valentina Castaldini.'I bilanci delle Asl sono in prognosi riservata. Il calcolo che ho fatto porta a 838 milioni di buco nei primi dieci mesi dell'anno, una voragine che deve essere riempita. E non possiamo pensare che il Governo vari una finanziaria solo per colmarla'.