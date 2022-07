Sanità, Fiaso: 40.000 medici e infermieri in meno dal 2010

A partire dal 2010 il personale sanitario ha subito un calo del 5,6%, ovvero mancano all'appello 5mila medici, quasi 11mila infermieri e piu' di 23mila altri operatori sanitari, per un totale di 40mila unita'. Una riduzione che ha condotto alla situazione di debolezza evidenziata dalla pandemia di Covid-19. Nel corso dell'emergenza sono pero' stati reclutati precari che ora, grazie alla legge sullestabilizzazioni, possono essere assunti. 'Gia' 10 regioni su 20 - spiega il presidente di Fiaso, la Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, Giovanni Migliore - hanno stipulato accordi per procedere con i contratti a tempo indeterminato'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.