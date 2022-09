Santori: 'Pd rifletta: elegge Casini e non Soumahoro'

Se all'interno della debacle generale del Pd e del centrosinistra alle politiche di ieri, in Emilia-Romagna viene eletto Pierferdinando Casini e non Aboubakar Soumahoro , 'bisogna fare una riflessione. C'è sicuramente qualcosa che è sfuggito nell'analisi di Enrico Letta e del partito'. A sottolinearlo è l'ex sardina Mattia Santori, consigliere comunale dem a Bologna, analizzando questa mattina la sconfitta del Pd e della sua coalizione a margine di un'iniziativa in Salaborsa a Bologna. 'Purtroppo non è cambiato niente dal 2018 a oggi - segnala Santori, paragonando i risultati elettorali delle ultime politiche - vuol dire che in questi cinque anni, invece che praticare la ricostruzione, si è praticato il governismo e l'immobilismo nel Pd. E questo è stato dimostrato dalla sconfitta'.Una batosta che 'in qualche modo era telefonata - ammette Santori - perché che i risultati non fossero buoni era scontato.'Congresso subito e cambio netto alla guida del partito è la unica vera strada, occorre chiamare i problemi con il loro nome e ricostruire - afferma Santori - credo che il congresso sia l'unica vera strada e che non si possa più fare finta che chi ha comandato finora, e non è solo Enrico Letta, possa continuare a farlo senza un esame di coscienza che fino ad oggi non c'è mai stato'.