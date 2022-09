Uninominali Emilia: passano Rando, De Maria e Casini. Fuori Soumahoro

La novità vera è rappresentata dalla vittoria di Daniela Dondi all'uninominale alla Camera contro il candidato di centrosinistra Soumahoro, mentre negli altri uninominali sono confermate le previsioni della vigilia. Al Senato la candidata del centrosinistra Enza Rando (nella foto) vince col 37,78% superando Enrico Aimi fermo al 36,37%. Seguono: Mantovani Maria Laura (M5s) 10,83 Caselgrandi Chiara (Azione-italia viva) 8,78 Campari Michele (Italexit) 1,75 Vandelli Michela (Italia sovrana e popolare) 1.25 Pinnock Judith (Unione popolare) 1,14 Gatti Antonietta (Vita) 1,00 Carobbi Alessandra (Partito animalista) 0,65 Bartolamasi Irene (Alternativa per l'italia) 0,28 Brighi Yolanda Anna Christina (Destre unite) 0,09 Frati Renato (Mastella) 0,08 Sempre al Senato, nella circoscrizione Bologna Pierferdinando Casini per il centrosinistra supera Vittorio Sgarbi con distacco di 8 punti (40,07% a 32,32%) Alla Camera nel collegio di Carpi passa Andrea De Maria del Pd che supera di un soffio Giuseppe Galati del centrodestra (37,79% contro 37,01%). Seguono: Veronesi Mattia (M5s) 10,53 Veronesi Giampiero (Italia viva-calenda) 8,07 Chiesi Mazzanti Stefano (Italexit) 1,95 Rogato Marco Domenico (Italia sovrana e popolare) 1,44 Govoni Elena (Unione popolare) 1,38 Bussetti Elisa (Vita) 1,06 D'Eugenio Antonino (Partito animalista) 0,70 Zoli Manuela (Aastella) 0,08

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.