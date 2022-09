Ribaltone all'Uninominale Camera a Modena: Dondi batte Soumahoro

La candidata del centro destra nel collegio Uninominale 04 Camera, Daniela Dondi, in quota Fratelli d'Italia, ha infranto quello che sembrava essere un baluardo di centro sinistra che come avversario ha schierato Aboubakar Soumahoro. Vittoria non netta ma significativa nella storia politica di Modena. Scarto di poco più di un punto percentuale della Dondi e della coalizione di centro destra rispetto all'avversario. Un una elezione che a Modena ha registrati anche l'Importante tenuta del Movimento 5 Stelle che con la sua candidata, parlamentare uscente Stefania Ascari, ha superato la soglia della doppia cifra, attestandosi all'11%. Dietro di lei, a poco più di un punto percentuale ma sotto la soglia psicologica del 10%, Azione con Calenda rappresentata all'Uninominale da Claudia Cicolani, ferma al 9,68% dei voti.Dondi Daniela (Centrodestra) 37,44Soumahoro Aboubakar (Centrosinistra) 36,01Ascari Stefania (M5s) 11,05Cicolani Claudia (Azione-Italia Viva) 9,66Maria Gandini (Italext) 1,60Ruini Nivel Egidio (Italia sovrana e popolare) 1,37Carrasso Jose (Unione popolare) 1,11Valeria Drusiani (Vita) 0,97Di Lauro Caterina (Partito animalista) 0,62Oddera Alessandro (Mastella) 0,07 Vai alla pagina con i risultati definitivi del collegio Uninominale Modena Camera.

