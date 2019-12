Sassuolo, assessore lascia Fdi: 'Ha messo da parte i valori'

Sharon Ruggeri, assessore al welfare della giunta Menani a Sassuolo, ha deciso di abbandonare Fratelli d'Italia per approdare alla Lega. Una scelta che la Ruggeri motiva con un forte atto di accusa al partito della Meloni.

'Questa decisione non è sicuramente un atto repentino e scellerato, ma frutto di grandi riflessioni che si protraggono da più di un anno. Chi mi conosce sa che mi faccio capofila e portatrice di valori sui quali non transigo: sono i valori di meritocrazia, onestà e trasparenza; tali valori sono stati messi da parte per far fronte a politiche nelle quali non mi identifico e mai lo farò - afferma l'assessore sassolese -. Spero che questo mio atto di coraggio possa riportare sui binari giusti i valori di meritocrazia, l’ultimo mio estremo gesto d’amore verso quella che è stata la mia casa politica per quattro lunghi anni. Dunque non avendo condiviso le ultime scelte prese, uno dei motivi per il quale ho anche rifiutato la candidatura al rinnovo del consiglio regionale, sono ad annunciare la fine del mio percorso in Fratelli d’Italia. Sono una persona che ama il fare, non stare a guardare. Non sono mai stata una simpatizzante, come invece sono stata definita, ma ho sempre condotto le mie scelte senza curarmi di percentuali o sondaggi, lo dimostra il fatto che a 21 anni decisi di entrare in Fdi che allora si attestava al 3% a livello nazionale'.

'Un immenso ringraziamento a coloro che, nonostante si possano contare sulle dita di una mano, mi hanno sempre fatta sentire a casa. Questi legami che ho avuto la grande fortuna di creare vanno certamente oltre l’appartenenza ad un partito politico - chiude la Ruggeri -. Accettando le sfide che il futuro mi riserverà, salpo su questa nave chiamata Lega, mettendomi a disposizione con le mie umili competenze e il mio totale impegno, come d'altronde ho sempre fatto'.